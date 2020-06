Stiri pe aceeasi tema

- PRM ii cere public președintelui Romaniei sa reacționeze impotriva proiectului aflat pe ordinea de zi a Camerei Deputațior prin care se incearca forțarea introducerii vaccinarii obligatorii in legislația romaneasca. Romania Mare atrage atenția ca acest proiect incalca drepturilor celor vizați de…

- Marcel Ciolacu a facut aceasta precizare la dezbaterea proiectului UDMR de modificare a Codului administrativ, care prevede si obligativitatea oficializarii, in anumite situatii, a limbilor minoritatilor nationale in administratia publica locala."Eu consider ca acest derapaj este evident,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților, a precizat ieri ca proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc nu a fost votat niciodata in Camera Deputaților: „Vreau sa nu lasam o minciuna sa ne distraga atenția de la problemele reale ale Romaniei. Proiectul privind…

- Administratia Prezidentiala sustine ca fara interventia presedintelui Klaus Iohannis, Senatul nu ar fi respins proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, initiat de UDMR si adoptat tacit de Camera Deputatilor. Seful statului a criticat inca o data PSD.

- Dupa intervenția președintelui Klaus Iohannis pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc, in care au fost acuzați PSD-iștii pentru adoptarea tacita a proiectului Camera Deputaților, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat la cald ca președintele Klaus Iohannis a facut cea mai grava acuzatie…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, un proiect de lege prin care se interzice, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, pe o perioada de 10 ani, exportul de bustean in spatiul extracomunitar. S-au inregistrat 316 voturi ”pentru” si o abtinere. „Moment istoric! PSD ține cu Romania, nu cu strainii! #PSD a…

- Potrivit proiectului, ziua alegerilor va fi stabilita de parlamentari cu cel puțin 75 de zile inainte de data votarii. „S-a propus un amendament in sensul in care, prin derogare de la prevederile articolului 10, data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale sa fie stabilita prin…

- Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, deputatul PSD de Vrancea Nicușor Halici, a declarat ca este momentul ca Guvernul sa adopte masuri drastice in ceea ce privește stoparea raspandirii coronavirusului. Acesta considera ca Romania trebuie sa invețe din ce se intampla in Italia iar președintele…