- Camera Deputaților a votat modificarile la Codurile Penale fara prag la abuzul in serviciu. Deputații PSD, PNL și UDMR au votat proiectele in forma redactata de Ministerul Justiției la finalul anului trecut. De asemenea, a fost pastrat și amendamentul prin care pentru infracțiunile de corupție pot fi…

