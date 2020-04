Camera Deputaților a votat AUTONOMIA Ținutului Secuiesc Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa a fost depusa de deputați UDMR cu o zi inainte de Craciun, in 2019. Proiectul va intra in dezbaterea Senatului care este forul decizional in acest... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

