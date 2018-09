Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri inființarea comisiei de ancheta privind modul in care autoritatile statului roman au pus in aplicare prevederile Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum și cea privind reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti, Piata Victoriei, in data de 10 august 2018.