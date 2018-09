Stiri pe aceeasi tema

- PNL si PMP au depus joi o solicitare de infiintare a unei comisii de ancheta cu privire la interceptarile ilegale si acuzatiile de politie politica ce vizeaza serviciul secret al Ministerului de Interne, a anuntat joi deputatul liberal Florin Roman, potrivir Agerpres.

- Prefectul Capitalei, Speranșa Cliseru și maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii Jandarmeriei la protestul Diasporei din 10 august, vor fi audiați in Senat, marți, la comisia de aparare.Peste 650 de protestatari aflați in Piața Victoriei pe 10 august, la Protestul Diasporei, au depus plangeri…

- Raportul publicat de Ministerul Finanțelor Publice despre execuția bugetara la finalul trimestrului al doilea din 2018 indica cu claritate cota de avarie la care se afla politica economica a Guvernului, cat și problemele din rectificarea bugetara adoptata zilele trecute, arata deputatul PNL Marilen…

- Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader precizand ca va face aceasta propunere intr-un timp scurt, "dupa terminarea concediilor".

- Un urias pas inainte pentru autonomia reala a administrației publice fața de administrația publica centrala, dupa 38 de ani. Camera Deputatilor a adoptat luni proiectul de lege privind Codul administrativ, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi pentru, 33 impotriva si 15 abtineri. Marcel Ciolacu,…

- Cum era de asteptat, deputatul PSD Gabriel Vlase, propus de Iohannis pentru functia de director al SIE, a primit avizul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SIE. Social-democratii, liberalii si...

- In contextul protestelor fata de PSD, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, liberalul Ovidiu Raetchi, a transmis duminica o scrisoare conducerii Jandarmeriei. Deputatul PNL le cere jandarmilor ''sa reziste in fata presiunii politice'' si sa actioneze in limitele legii si in spiritul…

- PNL solicita premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, pentru declaratii "iresponsabile", a anuntat, luni, deputatul liberal Lucian Bode."PNL solicita doamnei prim-ministru demiterea de urgenta a ministrului Transporturilor, domnul Lucian Sova. Intr-o…