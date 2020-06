Plenul Camerei Deputaților a respins, marți, proiectul de desființare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ. Au fost 167 pentru respingerea legii, 97 contra și 25 abtineri. Legea fost respinsa la limita, cu doar doua voturi peste numarul minim necesar. Proiectul merge la Senat, in calitate de for decizional. Legea are aviz negativ de la CSM și Consiliu Legislativ. „Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…