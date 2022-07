Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a fost convocata, in aceasta dimineața, la ora 9,30, in sesiune extraordinara pentru adoptarea proiectului de lege privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. Sedinta va fi in format hibrid – cu prezenta…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 18 iulie 2022, decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei. Protocoalele au fost semnate la Bruxelles pe 5 iulie.

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei. Protocoalele au fost semnate la Bruxelles pe 5 iulie. ‘Prin ratificarea acestor protocoale, Romania isi exprima…