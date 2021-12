Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a aprobat, luni, cererea DNA pentru incuviințarea de percheziții informatice in cazul fostului președinte al PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu. In favoare au votat 227...

- Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa dea un vot secret, cu bile, privind incuviintarea perchezitiei in cazul deputatului Adrian Miutescu. Fostul lider PNL le-a cerut colegilor, pentru a pastra prestigiul Parlamentului, sa voteze „pentru”, precizand ca este un om corect si considera ca nu are nimic…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a votat, joi, cererea DNA de incuviintare a perchezitiei informatice in cazul deputatului de Arges, ales pe listele PNL, Adrian Miutescu. Anuntul a fost facut de deputatul USR Mihai Politeanu, membru al comisiei, care a spus ca a votat in favoarea cererii, pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru a gasi solutiile prin care actul normativ privind certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbaterea Parlamentului. Ciuca a mentionat ca, in momentul in care va fi aprobat de Camera…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea joi plen reunit, de la ora 10.00, pentru a dezbate si vota programul de guvernare si lista Executivului Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate.…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților are la dispoziție trei zile sa intocmeasca raport pe cererea DNA pentru acceptul pentru desfașurarea de percheziții informatice in cazul președintelui PNL Argeș,...

- Presedintele PNL Arges, deputatul Adrian Miutescu, este urmarit penal intr-un dosar privind fapte de coruptie. Procurorii l-au pus sub acuzare pentru savarsirea a opt infractiuni de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, se arata…

- Cu 150 de parlamentari care au mai ramas in grupurile PNL și UDMR din Senat și din Camera Deputaților, doar Florin Cițu declara ca este sigur ca Guvernul condus de Nicolae Ciuca va primi, miercuri, votul de...