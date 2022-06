Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor dezbate si supune votului, marti, cererea de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul social-democratului Adrian Chesnoiu. Fostul ministru al Agriculturii se afla in vizorul procurorilor anticorupție. Luni, Comisia juridica a dat un raport favorabil, cu 18 voturi “pentru” si 3…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza, marti, 28 iunie, cererea Directiei Nationale Anticoruptie DNA de ridicare a imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii.Luni, Comisia juridica a dat un raport favorabil ridicarii imunitatii parlamentare a lui Chesnoiu, cu 18 voturi "pentru…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza, marti, cererea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de ridicare a imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza, marti, cererea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de ridicare a imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii. Luni, Comisia juridica a dat un raport favorabil ridicarii imunitatii parlamentare a lui Chesnoiu, cu 18 voturi ‘pentru’ si…

- Adrian Chesnoiu și-a dat demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in partid. DNA a cerut inceperea urmaririi penale pe numele ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru abuz in serviciu și ridicarea imunitații. Chesnoiu neaga insa acuzațiile procurorilor. „NU am…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, joi, 23 iunie sa trimita cererea DNA de ridicare a imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu, 40 de ani, la Comisia juridica pentru intocmirea raportului pentru luni, iar votul va fi dat in sedinta de plen de marti, 28 iunie, informeaza Agerpres..Procurorul…

- Membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților au fost convocați joi seara, de la ora 18.00, la o ședința online, dupa ce solicitarea DNA de ridicare a imunitații parlamentare a ajuns la Parlament, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cultivatorii de struguri de masa și cei de cartofi vor putea primi sprijin pentru recolte, prin doua programe adoptate de Guvern, a anuntat astazi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.