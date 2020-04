Camera Deputaților a decis ca data alegerilor locale să fie stabilită de Parlament și nu de Guvern Camera Deputaților a modificat, joi, ordonanța Guvernului care amâna alegerile locale. Cu 204 voturi pentru și 105 împotriva PSD, susținut de UDMR, PRO România și ALDE, a impus un amendament prin care ia dreptul Guvernului de a stabili data alegerilor și transfera acesta atribuție Parlamentului. Au votat împotriva parlamentarii PNL si USR.

Proiectul de lege prevede prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, cu cel mult sase luni de la data încetarii starii de urgenta.

De asemenea, data alegerilor…

