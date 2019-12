Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, marti, dezbaterea in procedura de urgenta a proiectului de lege privind achizitia a cinci avioane F16 in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene", conform AGERPRES. Conducerea Camerei a trimis proiectul spre dezbatere catre comisii,…

- Plenul Senatului a adoptat, in ședința de luni, proiectul ce prevede achiziționarea a cinci avioane F-16 de la Guvernele Repubicii Portugheze și Statelor Unite ale Americii, prin programul „Avion multirol al Fortelor Aeriene”. Achiziția urmarește dezvoltarea capabilitații operaționale aeriene.Plenul…

