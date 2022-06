Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de hotarare pentru ridicarea imunitatii deputatului PSD Adrian Chesnoiu, cu 251 de voturi 39;pentru 39; si 25 39;impotriva 39;. Doua voturi au fost anulate.Luni seara, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil pentru ridicarea…

