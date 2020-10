Camera Deputaţilor a adoptat un proiect prin care profitul investit în sprijinirea învăţământului profesional dual nu va fi impozitat Faciliatile prevazute sunt: - Profitul investit nu va mai fi impozitat. - Cheltuielile privind bursele profesionale de minim 200 lei, suma egala cu suma bursei garantate de stat, se vor scadea din profit in vederea calcularii bazei de impozitare - Agentii economici, microintreprinderile care acorda burse elevilor din sistemul profesional dual scad sumele din impozitul pe venit pana la nivelul valorii de 20%. „Azi am reusit sa atingem functia economica a educatiei pentru obiective importante pentru USR precum scaderea abandonului scolar in mediile vulnerabile, diminuarea ratei somajului, a fenomenului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CCR a publicat miercuri motivarea deciziei prin care judecatorii au respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede, printre altele, o majorare a salariilor functionarii publici si personalului contractual din aparatul Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului si din serviciile Parlamentului. Proiectul modifica Legea…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…

- Proiect de Lege abroga legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si modifica ordonanta Guvernului 21/1992 privind protectia consumatorilor. Prin urmare, „se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii,…

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…

- Aceasta suplimentare cu o mie de lei va fi facuta sub forma unei ”prime de preferința”, scopul fiind de a sprijini producția interna, au transmis inițiatorii proiectului. Proiectul e inițiat de PSD și prevede și suplimentarea buegetelor din acest an ale programului Rabla pentru mașini și echipamente…

- PSD vrea sa elimine din ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara care majoreaza pensiile cu doar 14 la suta si forțeaza creșterea cu 40 la suta a punctului de pensii, așa cum prevede legea. In schimb, ministrul Muncii a declarat ca deciziile care au dus la cresterea pensiilor cu…

- “Intelegand faptul ca in conditii de scadere a comenzilor si activitatea este redusa si ca atare si incarcarea pe care o au angajatii este diminuata, Guvernul a decis sa reglementeze o masura de sprijinire a unui timp flexibil de lucru acolo unde se justifica. Este vorba despre angajatori care impreuna…