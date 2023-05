Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume, fructe si cartofi, pentru o perioada de trei ani. Schema propune acordarea de sprijin sub forma de grant, pe o perioada de 3 ani, in valoare de 100.000 euro anual, in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice inregistrate fiscal, respectiv 300.000 euro anual in cazul cooperativelor pentru sustinerea activitatilor de sortare, ambalare, etichetare si transport desfasurate de producatorii agricoli de legume-fructe si cartofi. „Valoarea ajutorului de stat…