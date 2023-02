Stiri pe aceeasi tema

- Modificari controversate la pensiile private și facultative. ASF va putea decide cum sa fie investiți banii din aceste fonduri Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 152/2022, care prevede modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 in sensul instituirii acordarii unei majorari salariale personalului din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele…

- Astazi, 9 ianuarie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a publicat in transparenta decizionala Proiectul ordonantei Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si cartea electronica de identitate.Masurile si obiectivele urmarite…

- Guvernul a aprobat, miercuri, modificarea Codului de procedura fiscala, stabilind, intre altele, ca organul de inspectie fiscala are obligatia transmiterii notificarilor de conformare catre contribuabilii/platitorii prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, in scopul reanalizarii…

- Cu ce se mai ocupa Guvernul in ultimele zile din 2022? Ei bine, Eexcutivul condus de Nicolae Ciuca urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se elimina obligatia clientilor casnici care au mai multe locuri de consum de a depune declaratii privind locul de…

- Secretarul de stat in Ministerul Cercetarii și Digitalizarii, romașcanul Bogdan Dumea, reamintește preocuparea Guvernului PNL – PSD pentru digitalizare și oportunitațile care exista in acest sens. „Apelul de proiecte, pentru granturile de pana la 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, este…

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal inițiat de deputații PNL Mara Calista și Bogdan Huțuca care a fost adoptat in Camera Deputaților miercuri, 19 octombrie, cu 254 de voturi pentru, a fost promulgat și devine Legea nr.309/2022. ”Acum un an am inceput consultarile…