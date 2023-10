Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Mediului, Ghidul de finantare privind Programul pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial, anuntul fiined facut de ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet,…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional un proiect de lege care introduce obligatia pentru institutiile publice si a organele de specialitate ale administratiei publice centrale sa publice, din oficiu, pe website-ul propriu si in punctul de contact unic electronic, taxele, tarifele si comisioanele…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Potrivit comunicatului menționat, este vorba despre "decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute…

- Premierul Marcel Ciolacu va veni, marți, de la ora 18.00, in fața Parlamentului pentru a angaja raspunderea Guvernului asupra proiectului privind reformele fiscal-bugetare.Pana la ora 18.00 parlamentarii au posibilitatea sa depuna amendamente la proiectul de lege. Guvernul a adoptat luni,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor sesizarii, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat, joi, ca proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului prin care se doreste reducerea cheltuielilor bugetare ar reprezenta „o interventie brutala a Guvernului” in activitatea administratiei publice locale. „La nivel de principii…

- Klaus Iohannis a promulgat vineri legea conform careia cetatenii care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 6 luni inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in localitatea de domiciliu. Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. 115/2015…