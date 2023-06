Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de lege privind pensiile speciale. Actul normativ se intoarce la Senat, care urmeaza sa aprobe articole pentru care este for decizional, informeaza Mediafax.Deputații au votat, luni, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative…

- Camera Deputaților a votat proiectul de lege pentru reformarea pensiilor speciale. Inițiativa legislativa se intoarce la Senat pentru a fi dezbatuta in procedura de urgența, pentru ca Puterea vrea ca modificarile facute de modificați sa fie validate și de forul superior.

- Parlamentarii voteaza ASTAZI proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților Parlamentarii voteaza ASTAZI proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc, luni, in sedinta comuna pentru a supune la vot proiectul…

- „Proiectul in cauza ignora total principiul libertatii contractuale, fara a oferi vreo justificare solida. In spatele acestei legi se afla, fara indoiala, baronul PSD Paul Stanescu din Olt”, a afirmat deputatul USR Silviu Dehelean, conform unui comunicat de presa al partidului. In combinatie cu Legea…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi ‘pentru’, 68 de voturi ‘contra’ și 28 de abțineri, o lege care inființeaza o noua funcție in magistratura, „asistentul judecatorului”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional. Potrivit legii, asistentii judecatorului vor functiona…

- Proiectul pensiilor speciale a ajuns in Camera Deputatilor. Parlamentarii coaliției au depus mai multe amendamente menite sa modifice aceasta lege și sa o puna in acord cu reformele asumate prin PNRR. Modificarile sunt dezbatute mai intai in comisiile de specialitate.

- Reforma pensiilor speciale blocata in Parlament. Legea ținuta la sertarMai mult de o luna a trecut de cand proiectul de lege privind pensiile speciale a trecut de Senat, iar la Camera Deputaților inițiativa legislativa nu figureaza pe ordinea de zi a dezbaterulor din comisii nici saptamana aceasta.…

- Proiectul pensiilor speciale este un cartof fierbinte pentru tot spectrul politic. Guvernul actual vrea sa amane in iunie tranșarea pensiilor speciale. Astfel, ei lasa luarea unei decizii dupa rocada de la sfarșitul lui mai. USR se face și el ca vrea desființarea pensiilor speciale, in condițiile in…