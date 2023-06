Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea proiectului de lege care reglementeaza statutul asistentului judecatorului a generat tensiuni intre PSD și UDMR, dupa ce membrii UDMR au refuzat sa voteze proiectul de lege inițiat de șefa comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege initiat de USR prin care se extinde perioada de combatere a ambroziei, iar autoritatile locale vor putea interveni mai eficient impotriva celor care nu elimina aceasta buruiana. Propunerea legislativa ii obliga pe proprietarii…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de catre senatoarea PNL Alina Gorghiu care completeaza art. 291 alin. (3) din legea 227/2015 privind Codul fiscal. Propunerea legislativa vizeaza reducerea TVA la 5- pentru anumite categorii de produse pentru copii si…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de lege care stabileste obligatia conducatorilor de autovehicule de a folosi, in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna, informeaza Agerpres.Proiectul de lege care completeaza Ordonanta…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie, care prevede, printre altele, infiintarea Observatorului National al Copilului. S-au inregistrat 222 voturi "pentru" si 40 "contra".

- Comisia de Buget a Senatului a adoptat proiectul PNL pentru stoparea supra-impozitarii part-time, in ciuda faptului ca PSD s-a abținut. Propunerea inițiata de mine va intra la vot, in Senat, saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deputul PNL Raluca Turcan anunta miercuri ca in comisia de Buget a Senatului a fost adoptat proiectul PNL pentru stoparea supra-impozitarii part-time, in ciuda faptului ca PSD s-a abtinut. Ea precizeaza ca a atras atentia ca masura va creste munca la negru, iar in raportul intocmit de Ministerul Finantelor…

- Proiectul de lege ce prevede ca nu se mai pot obține autorizații pentru jocurile de noroc la 300 de metri de școli, locuri de joaca, banci, așezaminte culturale sau religioase, a fost adoptat de Senat. „La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: c) spatiul propus…