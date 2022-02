Camera Deputatilor a votat luni, in calitate de prim for sesizat proiectul de lege pentru desfiintarea SIIJ. Au fost 205 de voturi „pentru„ 90 „contra” si o abtinere, potrivit news.ro. Deputatul USR Catalin Drula a declarat ca PSD, PNL si UDMR arunca justitia in era Dragnea, iar adoptarea propuneri legislative de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie este „un atac frontal la Justitia din Romania”, deoarece partidele toxice din Parlament doar au mimat desfiintarea SIIJ. „PSD, PNL si UDMR arunca justitia in era Dragnea. Ce s-a intamplat astazi, in Camera Deputatilor,…