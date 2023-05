Camera Deputaţilor a adoptat proiectul care instituie taxa de solidaritate pentru companiile din sectorul energetic / Legea merge la promulgare Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 186/2022, prin care este instituit cadrul legal necesar aplicarii in spatiul juridic national a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2022/1854, in contextul indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce-i revin, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, in scopul asigurarii finantarii investitiilor in proiecte energetice strategice si a resurselor necesare pentru protejarea populatiei de efectele cresterii preturilor la energie. Contributia de solidaritate va fi platita de societatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

