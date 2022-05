Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legislativ care sa permita unitatilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investitii, in domeniile eligibile, astfel incat sa se poata asigura accesul la servicii esentiale a intregii populatii, cresterea calitatii vietii si evitarea riscului de depopulare in comunitatile subdezvoltate. Conform notei de fundamentare, programul se integreaza in eforturile concertate ale statului prin institutiile care gestioneaza fonduri nationale si europene, in vederea atingerii tintelor de conformare la directivele europene in…