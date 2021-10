Stiri pe aceeasi tema

- „Intrati si plangeti” / „Si eu am anxietate”- sunt semnele cu care vizitatorii sunt intampinati in La Lloreria - Sala Plansului din Spania. Incaperea are intr-un colt si numere de telefon pe care...

- „Sala Plansului” este un proiect, gazduit intr-o cladire din centrul Madridului, care isi propune sa inlature prejudecatile legate de sanatatea mintala, potrivit Reuters. Vizitatorii sunt intampinati cu mesajele „Intrati si plangeti” sau „Si eu am anxietate”. De asemenea, incaperea are intr-un colt…

- Nu este deloc rușine sa recunoști ca nu te simți bine, ca ai facut depresie sau suferi de surmenaj. Important este sa iei masuri și sa ceri ajutorul de care ai nevoie. Este indemnul autoritaților din sanatate, care pornesc o campanie de informare privind sanatatea mintala, cu genericul: „Cum te simți…

- Pandemia de COVID-19 a agravat si mai mult problemele de sanatate mintala ale copiilor si adolescentilor pe plan global, domeniu care necesita o alocare de fonduri suplimentare, avertizeaza UNICEF intr-un raport publicat marti, potrivit AFP. „Consecintele pandemiei sint considerabile si este vorba doar…

- "Consecintele pandemiei sunt considerabile si este vorba doar despre partea vizibila a aisbergului. Si inainte de aparitia acesteia, mult prea multi copii care sufereau de probleme de sanatate mintala nu primeau ingrijiri de specialitate", a spus directorul general al UNICEF, Henrietta Fiore, intr-un…

- Premierul Florin Cițu da flit companiilor din HORECA dupa acestea au acuzat ca nu au competențe legale pentru a le cere clienților sa prezinte certificatul verde. Cițu s-a facut ca nu ințelege referința la lege și a spus ca totul poate fi verificat simplu, cu o aplicație pentru telefonul mobil.…

- Desi numarul cazurilor de COVID-19 se stabilizeaza in Franta, efectele pandemiei provoaca in continuare probleme majore de sanatate mintala in randul populatiei, potrivit unui sondaj recent, informeaza DPA. Circa 13% dintre persoanele care au participat la sondaj au aratat semne de depresie, in timp…

- Pandemia de COVID-19 va avea un impact „pe termen lung” asupra sanatatii mintale a populatiilor, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu ocazia unei reuniuni la Atena a ministrilor si a oficialilor din domeniul sanatatii. „De la anxietatea legata de transmiterea virusului, la impactul…