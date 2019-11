Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) organizeaza, joi, a XXVI-a editie a Galei Topului National al Firmelor 2019, eveniment la care si-au anuntat participarea inalti demnitari, presedinti de Camere de Comert Judetene si prestigiosi oameni de afaceri, informeaza CCIR. Ierarhia…

- Ierarhia din 2019 a Topului National al Firmelor a luat in calcul la nivel national un numar de 12.603 companii din diferite sectoare de activitate: 4.466 firme din industrie, 3.521 companii din servicii, 2.615 din comert, 312 din turism, 468 din cercetare-dezvoltare si high-tech, 643 din agricultura,…

- Emisiunea Income a fost premiata pentru sprijinirea antreprenoriatului autohton in cadrul galei "Topul firmelor" organizate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. Si Antena Group a primit un...

- Cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania, Indagra 2019, incepe miercuri la Romexpo si reuneste mai mult de 540 de companii din peste 25 de tari potrivit Agerpres. A XXIV-a editie a targului international de produse si echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii si zootehniei…

- Mai mult, Antibiotice isi pastreaza locul 1, la aceeasi categorie si in Topul National al Firmelor realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. "Aceste premii, ne onoreaza. Compania Antibiotice se claseaza de peste 20 de ani in elita firmelor romanesti si este premiata pentru excelenta in afaceri,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a finalizatclasamentul celor mai performante companii din 2018, in urma analizei indicatorilor carevizeaza cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficiența utilizarii resurselor umaneși a capitalului angajat.Cele mai puternice companii…

- Vinuri alese si preparate traditionale delicioase ne asteapta in perioada 4 ndash; 6 octombrie 2019, in Piata Ovidiu."Festivalul gastronomiei si vinului romanesc", reprezinta un eveniment expozitional n cadrul caruia se doreste promovarea, cumpararea si consumul de produse traditionale romanesti.Expozitia…