Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, participa, in perioada 20-21 iunie, la Intalnirea Șefilor Permanenți ai Comitetelor Naționale ICC. Reuniunea de la Paris are in dezbatere Prioritațile Strategice ale Camerei de Comert Internationale (ICC) pentru anul 2018, precum și Politicile ICC și Afacerile Globale.