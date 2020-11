Stiri pe aceeasi tema

- PSD Iași nu va fi niciodata remorca altui partid politic. PSD nu va face niciodata jocurile unor grupuri de interese. Singurul nostru interes este și va fi interesul general al ieșenilor. PSD nu va accepta intelegeri subterane cu PNL, un partid care i-a dezamagit pe romani și nu a facut nimic pentru…

- Dupa o ploaie torențiala de aproximativ jumatate de ora, intregul oraș a fost cuprins de șuvoaie de apa. Iașul se afla sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii in perioada 08 octombrie și 09 octombrie ora 03.00, cand vor cadea cantitați importante de precipitații. Pe aceasta cale, autoritațile…

- Corul de Copii este un proiect initiat de Primaria Municipiului Iasi si realizat de Ateneul National din Iasi, sub indrumarea dirijorului Raluca Zaharia. Astfel, cei mici vor avea prima reprezentanție sambata, 3 octombrie, de la ora 17.00, cand, in Piața Unirii, in cadrul festivalului „Serile Filmului…

- La nivelul județului Iași au votat 293.986 de alegatori din care 3.256 cu ajutorul urnelor mobile. Conform exit-poll, Mihai Chirica a caștigat Primaria Municipiului Iași. Timpul vorbelor a trecut. Doua luni de zile ne-ați tot ascultat programele electorale pe care vi le-am propus. A venit și vremea…

- Promovarea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta reprezinta un pas inainte pe care il face intreaga comunitate de afaceri din Romania, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Discutam nu numai despre piata de capital romaneasca ca piata emergenta,…

- 1.271 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa ce au fost prelucrate 24 de mii de teste. Peste 20 la suta dintre cazurile noi raportate sunt din județele Moldovei. Astfel ca Iașul revine pe locul 2 pe țara, cu 59 de infectari inregistrate de ieri pana astazi.…

- Comportamentul nedemn de un primar european dovedeste teama acestuia de concurenta si ne arata caracterul lipsit de onoare si scrupule elementare. Discretionar, prin tergiversari si atitudini abuzive, Mihai Chirica isi saboteaza contracandidatii si amana aprobarea tuturor activitatilor care au legatura…

- Alaturi de o echipa de liberali dedicati activitatii politice si administrative din Municipiul Iasi, Mihai Chirica are ocazia sa puna in aplicare proiectele asumate in fata iesenilor. „Am pus si pun mai presus de orice dezvoltarea Iasului si transformarea intr-unul dintre cele mai puternice judete din…