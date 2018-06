Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite impun tarife suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu in Uniunea Europeana, Mexic si Canada.Decizia intra in vigoare de maine, a anuntat secretarul american al Comertului, Wilbur Ross.

- O eventuala decizie a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul risca sa conduca la "razboi", atrage atentia seful statului francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel.

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE, preluata de Agerpres. Un număr de 120 de produse, între care…

- Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in domeniul Afacerilor Publice si cu MTV, doar 33% dintre americanii cu varste cuprinse intre 15 si 34 de ani cred ca Donald Trump este calificat pentru functia de presedinte al Statelor Unite.In…

- Liderii Uniunii Europene au cerut vineri ca presedintele SUA, Donald Trump, sa excluda permanent blocul comunitar de la mult-criticatele tarife la importurile de otel si aluminiu, si au anuntat ca isi rezerva dreptul de a raspunde "intr-o maniera adecvata" pentru a proteja interesele UE, transmite Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife. “Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a indulcit joi tonul cu privire la politicile comerciale ale Statelor Unite si a promis ca va da dovada de flexibilitate fata de „adevaratii prieteni“ ai SUA in ceea ce priveste instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu.

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…