Camera de Comerț Germană: Luptați să vă păstrați angajații! Comunitatea germana de business din România, care a creat peste 270.000 de locuri de munca în țara noastra, propune o soluție care în Germania a dat roade și în trecut: protejați-va forța de munca ce cu greu a fost pregatita și susțineți unitatea în acțiune între mediul de afaceri și autoritați.



Camera de Comerț și Industrie Româno-Germana considera ca este necesara adoptarea urgenta a unor masuri guvernamentale fiscale și economice pentru companiile din România.



“O soluție de depașire a actualei crize poate fi considerat modelul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

