- Reprezentantii Camerei de Comert si Industrie propun 73 de masuri privind politicile publice necesare a fi implementate pe plan economic, financiar, investitional, al pietei muncii si in domeniul agriculturii."In contextul necesitatii diminuarii efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19…

- Masurile, care au fost deja propuse Guvernului Romanei, vor sprijini, in mod eficient, limitarea pierderilor suferite de comunitatea de afaceri și vor avea menirea de a reconsolida afacerile romanești, atat pe durata starii de urgența, cat și dupa finalizarea acesteia. Pe plan economic: relaxarea…

- La solicitarea scrisa a agentilor economici, exclusiv persoane juridice din Romania, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, avizeaza existenta Cazului de Forta Majora, in baza art. 28 alin. 2, litera i) din Legea 335/2007, privind Camerele de Comert din Romania, cu modificarile si completarile…

- Propunerile CCIR vizand politicile economice, fiscale și monetare necesare pentru diminuarea potentialelor efecte economice negative ale pandemiei asupra mediului de afaceri din Romania. Camera de Comerț și Industrie a Romaniei impreuna cu membrii acesteia – Camerele de comerț și industrie județene…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate KIC, organizeaza in zilele de 2, 3 și 6 aprilie 2020, intre orele 09.00 – 17.00 (pauze de cafea și pranz incluse), in Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, un program…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate KIC, organizeaza un program de formare profesionala in domeniul economiei circulare. Scopul programului este acela de a sprijini companiile și organizațiile in implementarea economiei…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza anual sesiuni de informare și instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale in diferite sectoare de…

- Din datele comunicate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, rezulta ca in primele trei trimestre ale anului trecut, agentii economici din judetul Dambovita au realizat exporturi care au insumat 510,386 milioane de euro. In acelasi interval, importurile CIF au insumat 501,141 milioane de euro.…