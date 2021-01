In contextul in care pandemia Covid-19 a mutat activitatea multor companii in online, Camera de Comerț și Industrie a Romaniei vine in sprijinul mediului de afaceri cu o serie de cursuri de imagine și vorbire in public ONLINE. Cursurile vor fi imparțite in 3 sesiuni, a cate o ora și jumatate, in zile de lucru diferite. Sesiunea 1: construirea imaginii pentru un eveniment online de succes Sesiunea 2: construirea mesajului corect care sa ajunga la public Sesiunea 3: exerciții de dicție și respirație corecta pe frazare In funcție de interes, companiile pot opta pentru unul dintre pachetele de…