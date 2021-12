Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) recomanda autoritatilor romane sa aplice coplata pentru orice serviciu medical, cu scopul asigurarii investitiilor in spitalele publice, potrivit unei propuneri inclusa in "Cartea Alba a Sanatatii 2021" redactata de CCIFER si…

- Franta ocupa locul 3 in topul investitorilor in Romania, cu un stoc de investitii straine directe de 8,7 miliarde de euro și peste 4.150 de companii prezente local. Acestea au aproximativ 125.000 de oameni angajați direct si o cifra de afaceri cumulata de 17 miliarde euro, potrivit presedintelui Camerei…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca iși asuma certificatul verde. Acesta va fi obligatoriu aproape in toate activitațile curente, existand chiar riscul pierderii locului de munca daca angajatul nu-l prezinta in 30 de zile. ”Eu am propus și imi asum certificatul verde in…

- Ministrul interimar al Sanatații a solicitat ajutorul Uniunii Europene constand in personal medical și medicamentul Tocilizumab. Intr-o discuție cu Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate și Siguranța Alimentra, ministrul Cseke Attila a explicat ca țara noastra are mare nevoie de medici…

- In acest moment, in Romania, spitalele nu mai au locuri disponibile pentru pacienți infectați cu Sars-CoV-2. Este o presiune uriașa pe angajații sistemului sanitar, iar oboseala incepe sa iși spuna cuvantul. Cu toate acestea, ministrul Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca tot personalul medical ar…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…