Camera de acţiune Insta360 X3 va sosi pe 8 septembrie, cu captură la 360 de grade GoPro nu mai e de ceva vreme singura pe piata camerelor de actiune sau a celor cu captura la 360 de grade. Insta360 X3 este urmatorul rival, care vine cu un ecran tactil mai mare decat predecesorul si o functie pre-record noua. Va debuta pe 8 septembrie. Produsul renunta la particula „One” din nume si vine cu un ecran mai mare decat cel de pe Insta360 One X2. Primim aceeasi rezolutie de filmare 5.7K totusi prezenta pe ambele generatii trecute, dar senzorul nou de imagine va permite realizarea de captura 4K in mod single lens, fata de 1440p pe One X2. Video-urile Timelapse se pot face in 8K, iar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

