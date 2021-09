Fl. Tanasescu Incepand de astazi, Judecatoria Ploiești beneficiaza de o camera speciala, dedicata ascultarii minorilor, aceasta purtand denumirea de Camera Culorilor. Camera a fost amenajata in contextul in care, potrivit magistratului Alin-Vasile Ene, presedintele instantei, „anual la nivelul Judecatoriei Ploiești sunt soluționate aproximativ 400 de dosare, civile și penale, in care sunt implicați minori, majoritatea avand ca obiect divorț, exercitarea autoritații parintești sau stabilirea domiciliului minorului. Copiii care participa in procedurile judiciare se afla deja intr-o situație neplacuta,…