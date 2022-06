Stiri pe aceeasi tema

- Un raport parlamentar denunta esecul Guvernului lui Boris Johnson de a lupta impotriva unui aflux rusesc de ”bani murdari” in Regatul Unit - care continua in pofida afisarii unei intransigente in acest subect - si complezenta Executivului conservator fata de oligarhii rusi instalati la Londra, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca Occidentul trebuie sa continue sa-i sustina pe ucraineni in contextul in acestia incearca sa-si recupereze teritoriul ocupat de Rusia, afirmand ca ar fi o „catastrofa” daca presedintele rus Vladimitr Putin ar obtine victoria, relateaza sambata dpa. In declaratii…

- Regatul Unit l-a sanctionat joi pe Patriarhul Khiril, conducatorul Bisericii Ortodoxe Ruse, in cadrul unei noi serii de masuri impotriva invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia Europeana a propus miercuri ca toate produsele ucrainene importate in UE sa fie scutite de toate taxele vamale, pentru a oferi sprijin economiei Ucrainei, in contextul invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit News.ro . Propunerea Comisiei trebuie mai intai votata de Parlamentul European si de…

- Masura anunțata luni, 25 aprilie, de Guvernul de la Londra vine ca un raspuns la o solicitare a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In același timp, Marea Britanie a decis interzicerea exportului anumitor tehnologii catre Rusia. ”Taxele vamale pentru toate…

- Ambasada Marii Britanii in Ucraina va fi redeschisa la Kiev ”foarte curand”, a anuntat premierul britanic, Boris Johnson, vineri, relateaza CNN. “Ne vom redeschide ambasada de la Kiev, demonstrandu-ne solidaritatea cu poporul ucrainean. Și guvernul Regatului Unit ajuta la colectarea de dovezi ale crimelor…

- Regatul Unit a sanctionat joi conducatori militari rusi „care au sange ucrainean pe maini” si a anuntat noi interdictii la import, in special de argint si caviar, transmite AFP. Aceste sanctiuni ii vizeaza pe „cei cu sange ucrainean pe maini, inclusiv comandantul unitatii care a ocupat Bucea si alte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a multumit cancelarului austriac Karl Nehammer si premierului britanic Boris Johnson pentru vizitele lor la Kiev sambata, transmite dpa, citata de Agerpres. Intalnirea cu premierul Boris Johnson arata ca „nu exista obstacole in calea libertatii”, a spus el…