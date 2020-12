Camera Comunelor adopta controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care in cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala criza din relatia cu UE, transmite AFP.



Textul revine in special asupra anumitor aranjamente vamale pentru provincia britanica a Irlandei de Nord, planificate initial pentru a se evita pe 31 decembrie, cand se incheie perioada de tranzitie, reintroducerea unei frontiere cu Irlanda, o garantie considerata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul întrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care în cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala…

- Guvernul britanic a declarat luni ca este pregatit sa renunțe la clauze controversate într-un proiect de lege care pune sub semnul întrebarii tratatul care guverneaza plecarea Marii Britanii din UE, o concesie catre Bruxelles în mijlocul negocierilor dificile privind relația post Brexit,…

- Textul Internal Market Bill contine clauze pe care Johnson le considera necesare in vederea protejarii schimburilor comerciale in interiorul regatului dupa Brexit, avand in vedere statutul special al Irlandei de Nord. Insa Guvernul Johnson recunoaste ca aceste prevederi incalca dreptul international…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson , transmit Reuters si AFP, citate de agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Boris Johnson, premierul britanic, a promis ca noul lockdown care va intra in vigoare maine in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de Covid-19 va lua sfarsit „in mod automat” la 2 decembrie. „Aceste masuri din toamna vizand combaterea cresterii (numarului de cazuri de Covid-19)…

- Londra ignora ultimatumul UE în legatura cu legea sa controversata privind Brexit, neraspunzând la timp unei „înștiințari” din partea Bruxelles-ului, a anunțat marți Comisia Europeana, în vreme ce negocierile privind relația post-Brexit au intrat pe ultima linie dreapta,…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…

- Legea prin care Marea Britanie incalca acordul pe Brexit convenit cu UE, adoptata Camera Comunelor. Marul discordiei: Irlanda de Nord Proiectul de lege al premierului britanic Boris Johnson de a se reveni, cu incalcarea dreptului international, asupra anumitor angajamente asumate in contextul Brexit-ului,…