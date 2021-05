Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat marți, cu 89 de voturi pentru, 1 împotriva și 42 de abtineri, proiectul de lege prin care termenul maxim în care instanța trebuie sa pronunțe deciziile în procesele penale, odata cu motivarea, este de 120 de zile. Proiectul de lege urmeaza sa intre și în dezbaterea…

- Propunerea legislativa, care a intrat miercuri in circuitul parlamentar, este initiata de senatorii Anca Dragu USR PLUS , Alina Gorghiu si Iulia Scantei PNL si deputatul Ioan Cupsa PNL . Ministrul Stelian Ion a apreciat ca proiectul de act normativ ofera "o noua viziune asupra drepturilor justitiabililor.Comisia…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat, cu unanimitate de voturi, raport de admitere pentru proiectului de lege prin care agresorii vor purta bratari electronice care le vor monitoriza miscarile prin GPS, a anuntat senatoarea PNL Alina Gorghiu, una dintre initiatoarele proiectului.

