Camera bilaterală de comerţ Bulgaria - România solicită autorităţilor să permită mobilitatea forţei de muncă Camera bilaterala de comert Bulgaria - Romania (BCCBR) solicita autoritatilor din ambele tari sa permita mobilitatea fortei de munca de afaceri peste granita comuna, astfel ca oamenii de afaceri sau lucratorii care doresc sa treaca frontiera sa nu fie supusi unei izolari de 14 zile obligatorii, potrivit unui comunicat al Camerei, remis joi Agerpres. "Este important ca oamenii de afaceri sau lucratorii care doresc sa treaca frontiera sa nu fie supusi unei izolari de 14 zile obligatorii, ci sa fie tratati ca rezident national, sa li se permita sa calatoreasca intre cele doua tari pe baza declaratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

