Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile publice nu mai au voie sa ceara persoanelor fizice sau juridice copii dupa acte emise de stat, pentru a rezolva diverse solicitari. Legea a a primit a primit miercuri, votul final in Camera Deputaților. Instituțiilor publice li se interzice sa mai solicite persoanelor fizice și firmelor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu…

- Compania DO Security, lider regional in domeniul securitații, a obținut recunoaștere și apreciere la nivel național. Astfel, in cadrul Galei Club Antreprenor, compania a caștigat „Premiul pentru excelența in managementul securitații”. Alina Paul, CEO DO Security, a declarat : “Oferim siguranța și operativitate…

- Camera Deputatilor a decis, marți, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii.La finalul votului s-au inregistrat 264 voturi "pentru", 3 "impotriva" si 11…

- Camera Deputatilor a decis, marti, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii, informeaza Agerpres, potrivit hotnews.ro. S-au inregistrat 264…

- Camera Deputatilor a decis ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii, anunța Agerpres. S-au inregistrat 264 voturi pentru, 3 contra si 11 abtineri.…

- Camera Deputatilor a decis, marti, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii.

- Camera Deputatilor a decis, marti, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii, anunța Agerpres. S-au inregistrat 264 voturi pentru, 3…