- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, a fost validat de Biroul Permanent Național al PNL drept candidat pentru funcția de primar al municipiului Bistrita. „Astazi, Biroul Permanent Național al PNL a validat candidatura mea pentru funcția de primar al municipiului Bistrița. Era ultima etapa prevazuta…

- Comitetului Județean de Coordonare al PNL Bistrița-Nasaud a decis, duminica, ca liderul filialei județene, Ioan Turc, sa intre in cursa pentru Primaria Bistrița, la alegerile locale din aceasta vara. PNL Bistrița-Nasaud și-a desemnat candidatul pentru funcția de primar al Bistriței. Cel care se va bate…

- Un tanar din Vermeș, arestat la domiciliu, risca sa ajunga dupa gratii din cauza ca nu a respectat obligațiile impuse prin masura preventiva. Practic, acesta a plecat de la domiciliu, deși ii era interzis. Tanarul este cercetat intr-un dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni. Arestat la…

- Ioan Szabo a fost eliberat din funcția de primar al comunei Șanț, ordinul in acest sens fiind emis la data de 20 ianuarie, a anunțat prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha. Acesta a mai adaugat ca primar interimar va fi viceprimarul comunei, Anton Moisil. ”Ordinul de eliberare din funcție…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Bistrița-Nasaud are un nou șef. Este vorba despre Dorina Cicioc, care a condus instituția in perioada 2010 – 2012, pe cand era membru PDL, ulterior ea fiind inlocuita de guvernarea USL (PSD-PNL) cu Crin Pantea, care a ocupat funcția pana in 2014. Dorina…

- Un baiat in varsta de 12 ani a fost accidentat de un autoturism, in timp ce traversa regulamentar o strada din municipiul Bistrița. Copilul a ajuns la spital pentru mai multe investigații și ingrijiri de specialitate. Un copil in varsta de 12 ani, din localitatea Budești, a fost accidentat de un autoturism,…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, pe Bulevardul Republicii din municipiul Bistrița, unde un autoturism condus de un tanar a ajuns intr-un stalp de electricitate, rupandu-l. Doua bulevarde – Republicii și Decebal, dar și cateva strazi secundare au ramas fara electricitate in urma acestei isprave,…