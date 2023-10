Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec urmeaza sa aduca pe lume o fetița peste doar trei saptamani, iar acum traiește ultimele momente din viața de femeie gravida. Campioana a vorbit despre cum se simte in aceste momente, fiind insarcinata la 41 de ani.

- George Piștereanu este mai fericit ca niciodata! El și soția sa traiesc cea mai frumoasa perioada din viața unui cuplu, dupa ce au aflat ca vor deveni parinți. Se pare ca actorul era convins 100% ca va deveni tata de baiat, insa, socoteala de acasa nu s-a potrivit, caci va avea o fetița. Și chiar și…

- Ema Oprișan este pe ultima suta de metri cu sarcina și se pregatește intens pentru venirea pe lume a fiicei sale. Fosta concurenta de la Insula Iubirii spune ca este nerabdatoare sa iși cunoasca fetița.

- Atleta kenyana Agnes Ngetich (22 de ani) a batut recordul mondial in proba feminina de 10.000 de metri, in cadrul evenimentului Brașov Running Festival. Brașovul a fost astazi martorul unui record mondial total neplanificat. Agnes Ngetich a incheiat cursa de 10.000 de metri, dedicata strict fetelor,…

- Cu toate ca au plecat desparțiți, Ema Oprișan și Razvan Kovacs sunt impreuna și vor deveni in curand parinți. Fosta concurenta a anunțat ca va aduce pe lume o fetița, iar momentul in care o cunoaște pe cea mica se apropie.

- Camelia Potec, in prezent președintele Federației de Natație, spune ca atunci cand merge la mare, deși face parte din elita inotului mondial, nu se aventureaza in larg și iși ia toate masurile de precauție, inclusiv colacul.“Eu sunt un om care inoata in bazin, toata viața am inotat, ca sportiva de…

- OMV Petrom și Romgaz au anunțat joi dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din Marea Neagra romaneasca, Neptun Deep, care va furniza un volum total de 100 de miliarde de metri cubi de gaz și a carui producție va incepe in 2027. Planul urmeaza sa fie depus la Agenția Naționala pentru Resurse…

- Una dintre cele mai titrate sportive din Romania a facut o declarație suprinzatoare. Campioana olimpica la inot, Camelia Potec a marturisit ca la mare intra in apa doar cu colac. Sportiva a precizat ca ii este frica de ce se afla sub apa, motiv pentru care iși ia masuri de siguranța.