- La un an de cand a devenit mama, Camelia Potec se afla in impas in ceea ce privește procesul de slabire. Fosta mare inotatoare a Romaniei recunoaște ca de cateva luni nu poate sa dea jos ultimele 2 din cele 24 de kilograme acumulate in timpul sarcinii. Anul trecut, la inceputul lunii septembrie, Camelia…

- Adriana de la Mireasa pentru fiul meu este una dintre cele mai apreciate foste concurente din cadrul competiției. Aceasta a fost mereu in topurile preferințelor fanilor, iar dragostea pentru ea nu s-a stins odata cu finalul emisiunii.

- Semnal de alarma tras de prefectul județului Timiș, astazi, in ședința colegiului prefectural, in care s-a discutat despre pregatirea pentru sezonul rece. Dupa ce a ascultat explicațiile unui reprezentant al Colterm, societatea de termoficare a Timișoarei, Eva Andreaș a concluzionat ca instituția nu…

- Andrei Paunescu (50 de ani), fiul regretatului Adrian Paunescu, a povestit in direct la GSP Live cum a luat naștere sintagma „Craiova, campioana unei mari iubiri”. „Știți cum a aparut formula «Campioana unei mari iubiri»? Craiova pierde campionatul in ultima etapa in 1973. Dinamo iși face treaba, iși…

- Simona Halep (28 de ani), locul 6 WTA, nu va participa la turneul de la Moscova, competitie programata intre 14 si 20 octombrie. Organizatorii concursului au dezvaluit motivul pentru care campioana de la Wimbledon a decis sa se retraga.

- SCM Rm. Valcea a bifat al doilea succes in Liga Florilor, caștigand fara emoții derbyul oltenesc cu CSM Slatina, scor 30-23. SCM Rm. Valcea a bifat al doilea succes consecutiv in Liga Naționala, echipa lui Florentin Pera impunandu-se fara mari emoții in deplasarea de la Slatina. Gazdele au stat cat…

- Frenul lingual restrictiv apare in situatiile in care bucata de tesut care leaga limba de baza gurii este prea scurta. Primele probleme generate de o astfel de situatie pot aparea inca din perioada de sugar.

- A devenit mamica in urma cu o luna, iar de atunci viata ei s-a schimbat. Si, daca pentru multe femei perioada de dupa nastere este una plina de emotie, Laura Andresan a trecut prin clipe grele, despre care nu a vorbit cu nimeni pana acum.