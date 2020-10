Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire incredibila in lumea sportului! Celebra inotatoare Camelia Potec ar fi putut deveni prințesa, la brațul Prințului Albert de Monaco...dar a refuzat! Cum s-au cunoscut și care a fost motivul pentru care ea n-a dorit sa ii fie iubita.

- Camelia Potec este considerata „regina” natației romanești! A luat aurul olimpic in 2004 și are nu mai puțin de 19 medalii la campionatele europene și mondiale. Una din cele mai importante sportive ale Romaniei putea chiar sa fie regina. Pe bune! Sau macar prințesa. Pentru ca a fost mult timp curtata…

- Camelia Potec, 38 de ani, presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, a fost curtata in trecut de Printul Albert de Monaco, 62 de ani. „Nu stiu ce sa spun. Pur si simplu nu am simtit, nu stiu. Nu m-am gandit niciodata. Nu am fost indragostita, asta e motivul. Eu pun pasiune in tot…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- Inca de cand s-a anunțat faptul ca Loredana va fi noua membra a juriului emisiunii X Factor, fanii show-ului s-au intrebat cum va fi aceasta primita de catre ceilalți colegi. Mai cu seama, toata lumea s-a intrebat care va fi relația dintre cele doua „feline” ale emisiunii, Delia și Loredana, care puteau…

- Sunt doua artiste impunatoare pe piața muzicala romaneasca, ambele cu o foarte multa personalitate. Din acest motiv, presa a speculat, de-a lungul timpului, ca intre Delia și Loredana Groza ar exista o rivalitate. Acum cele doua sunt colege de pupitru, in postura de jurate ale emisiunii X Factor.

- Cunoscuta actrita Maia Morgenstern a fost amendata de un agent de politie pentru un motiv mai rar intalnit. Actrita nu a contestat amenda, dar i-a reprosat politistului ca nu poarta masca.