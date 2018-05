Camelia Dragoi, FEI: Un nou fond de investitii cu capital de risc dedicat startup-urilor si 2-3 destinate companiilor mature vor aparea in Romania in a doua jumatate a anului

Stiri pe aceeasi tema

- Brașov este primul oraș din Romania in care mai mult de jumatate din locuințe au asigurare impotriva dezastrelor, procentul fiind de trei ori peste media pe țara. Informația a fost furnizata, pentru Capital, de catre Nicoleta Radu, director al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor(PAID), societatea…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii, a declarat joi ca este important ca Romania sa treaca la un nou model de dezvoltare, aratand ca Guvernul are in atentie acte normative precum Codul administrativ, Codul finantelor publice locale, Legea parteneriatului public-privat, Legea…

- Startup-urile blockchain din China au acces la un nou fond de investitii incepand cu aceasta luna si la un parc industrial dedicat tehnologiei din spatele monedei digitale bitcoin. Xiong’An Global Innovation este numele noului fond de investitii din China si a fost lansat pe 9 aprilie,…

- „Argumentatia ministrului justitiei care invoca o decizie a CEDO, din 2012, prin care s-a stabilit ca Romania a incalcat articolul 3 din Convenția Drepturilor Omului, care interzice tratamentele inumane si degradante este greșita. Rezolvarea problemelor penitenciarelor nu inseamna despagubirea infractorilor,…

- Raiffeisen Bank a acordat IMM-urilor un portofoliu total de credite in valoare de 366 milioane de euro, din 2010, anul in care banca a inceput colaborarea in cadrul initiativelor JEREMIE, prin care s-a sprijinit accesul la finantare a peste 3.500 de companii, pe baza instrumentelor puse la dispozitie…

- Senatorul Scarlat Iriza sustine ca cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania a achizitionat toate certificatele de CO2 pentru anul 2018. Conform parlamentarului ALDE, aproximativ 140 de milioane de euro a platit compania miniera in acest an pe certificate de emisii…

- Campina este unul dintre orase din Romania in care are loc in aceasta saptamana un eveniment care ar putea inseamna foarte mult pentru viitorul acestei tari - "Saptamana europeana a Startup-urilor", care a adus fata in fata liceeni si antreprenori de succes pe plan local. Din pacate, la evenimentul…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost înregistrată de BET-NG,…