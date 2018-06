Camelia Bogdan dezvaluie cum sunt intimidati magistratii si sustine ca a existat o tentativa de agresiune asupra sa

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Președinte al Partidului Popular Creștin Democrat și jurnalistul, Iurie Roșca, aduce declarații privind faptul ca exista o tentativa de a-l intemnița. Dansul susține ca este supus urmaririi penale de catre Procuratura Anticorupție fiind acuzat de trafic de influența. Potrivit lui, aceasta este…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala al Penitenciarelor considera ca starea de deruta din unele penitenciare este determinata si de instabilitatea in ceea ce ii priveste pe cei care detin functia de director, ministrul Justitiei fiind acuzat ca prefera imputernicirile si amana concursurile…

- Andrei Soldatov, expert rus specializat in studierea agențiilor de informații din Rusia, crede ca incercare de asasinare a lui Skripal este o incalcare a unui tabu, contrara logicii serviciilor de securitate. Intr-un intreviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung, el susține ca tentativa de asasinat…

- In 1812, conform Tratatului de la Bucuresti, Basarabia ajungea parte a Imperiului Rus, devenind o provincie controlata de administratia tarista. Aceasta a durat pana 1917, cand slabita de confruntarile din Primul Razboi Mondial si de revolutia bolsevica, Rusia isi pierde treptat puterea in regiune,…

- Activitatea parlamentului olandez a fost intrerupta joi dupa ce un barbat a cazut in sala de la balconul vizitatorilor, intr-o posibila tentativa de sinucidere, potrivit mass-media, informeaza dpa. Barbatul a fost luat de ambulanta. Starea lui nu este cunoscuta. O inregistrare video a incidentului arata…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a afirmat ca in alegerile prezidentiale din Rusia nu au existat optiuni reale si ca scrutinul a fost marcat de presiuni asupra criticilor puterii, scrie Reuters.

- Magistratii galateni l-au condamnat in prima instanta la 16 ani de inchisoare pe un sofer de TIR din Belarus, pentru tentativa de omor, ultraj, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului, dupa ce in urma cu an a lovit doi biciclisti si mai multe masini, agresand…