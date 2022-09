Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimei sale declarații de avere, Camelia Bogdan a primit 310.000 de dolari cu titlu de „ajutor financiar” de la Fundația Rațiu, in 2021. Președintele Fundației Rațiu este Nicolae Rațiu, un om de afaceri cu mari interese in Romania, iar la momentul in care a primit banii Camelia Bogdan nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului, pentru ca problemele sa fie rezolvate. „Este o companie privata. (…) Nu credeti ca institutiile statului roman ar trebui sa intervina, sa faca lumina? Totusi, sunt peste 200.000 de romani care…

- Uniunea Europeana continua sprijinirea țarii noastre in situația energetica dificila, cauzata de creșterea prețurilor la gazele naturale. Astfel, Republica Moldova a primit un ajutor financiar de 75 de milioane de euro.

- Romania este din nou codasa Europei in ceea ce priveste digitalizarea institutiilor statului precum si a competentelor digitale ale cetatenilor. Raportul anual UE care masoara Indicele economiei si societatii digitale (DESI) arata esecul digitalizarii din tara noastra: suntem pe ultimul loc, (27 din…

- Șefa statului, Maia Sandu, a fost intalnita de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Romania, la invitația șefului statului roman. Aceasta vizita va oferi prilejul primei intrevederi bilaterale directe a celor doi șefi…

- Circa 6.800 de victime ale represiunilor politice au primit un ajutor material anual, in valoare de 1.000 de lei (aproximativ 50 de euro), din partea Agenției Naționale Asistența Sociala. Suportul a fost oferit in contextul Zilei comemorarii victimelor stalinismului, marcate anual pe 6 iulie. Potrivit…