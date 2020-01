Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de animale au murit, in noaptea de Revelion, in urma unui incendiu izbucnit la o gradina zoologica din orasul german Krefeld, relateaza Mediafax, care citeaza Deutsche Welle.Un incendiu izbucnit in cursul noptii de marti spre miercuri a distrus sanctuarul maimutelor de la Gradina Zoologica…

- CHIȘINAU, 1 ian - Sputnik. Primarul general al Capitalei i-a felicitat pe chișinauieni cu prilejul sosirii Anului Nou și le-a promis ca ”de acum inainte, lucrurile in capitala vor evolua spre bine”. ”Sarbatorile de iarna sunt cele petrecute in familie, acolo unde oamenii iși gasesc refugiu. Sunt…

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. In ajun de Revelion salvatorii si pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au transmis un mesaj de felicitare inedit pentru toti cetatenii Republicii Moldova. Angajatii IGSU, care activeaza in diferite subdiviziuni, au transmis ganduri bune…

- CHIȘINAU, 31 dec – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru ajunul de Revelion un curs valutar de 19 lei și 26 de bani pentru un euro și 17 lei și 20 de bani pentru un dolar american. Astfel, moneda unica europeana a urcat cu 6 bani, iar cota dolarului a scazut cu trei bani. © Photo…

- CHIȘINAU, 27 dec - Sputnik. Indoielile președintelui Comisiei Europene sunt legate de timpul necesar pentru realizarea acordului privind relațiile viitoare, motiv pentru care Ursula von der Leyen vorbește de prelungirea duratei de tranziție. „Sunt foarte ingrijorata de timpul limitat pe care…

- Pe masura ce ne apropiem de sfarșitul acestui deceniu, incepem sa realizam ca avansul tehnologic nu aduce dupa sine paradisul, și ca poate fi un ”cadou otravit”. In acest an au curs știrile negative despre cum tehnologia se strecoara in viața noastra și ne-o poate da, cu ușurința, total peste cap.Facebook,…

- CHIȘINAU, 4 dec – Sputnik. Aproape 170 de milioane de lei va costa scrutinul electoral de anul viitor, cand vom alege candidatul la funcția de președinte al statului, anunța serviciul de presa al Comisiei Electorale Centrale. © Photo: Igor DodonIgor Dodon ar putea candida la prezidențiale: Iata in…

- Twitter a anunțat ca utilizatorilor le va fi mai ușor sa reclame informațiile înșelatoare referitoare la procesul de votare din Marea Britanie, în cadrul alegerilor din 12 decembrie, la mai puțin de o luna dupa ce interdicția globala privind publicitatea politica va intra în vigoare,…