Un sobolan african marsupial antrenat sa detecteze mine terestre in Cambodgia, a doua cea mai afectata tara dupa Afganistan de acest tip de arme, a fost decorat vineri cu medalia de aur pentru ''curaj si devotament'', transmite EFE.



Magawa, un sobolan african urias, in varsta de cinci ani, a primit medalia de aur din partea organizatiei caritabile britanice People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) pentru ''devotamentul aratat in misiunea sa de a salva vieti, de a localiza si indeparta mine terestre letale'' in Cambodgia.



''Intreaga…