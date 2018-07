Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Poporului din Cambodgia (CPP), condus de prim-ministrul aflat la putere, Hun Sen, a declarat victoria in alegerile de duminica, insa opozitia sustine ca rezultatele trebuie respinse de comunitatea internationala, scrie Reuters, scrie news.ro.„29 iulie 2018 este data in care a murit…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Sondajele la iesirea de la vot il indicau luni drept castigator al alegerilor prezidentiale din Mexic pe candidatul de stanga Andres Manuel Luis Obrador, informeaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres.

- Gruparea Hezbollah susținuta de Iran și aliații sai politici au caștigat mai bine de jumatate din mandate in primele alegeri parlamentare din ultimii noua ani care au avut loc in Liban, potrivit rezultatelor neoficiale invocate de politicieni și media, relateaza Reuters.

- Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o infrangere in alegerile locale din Londra si a obtinut victorii in alte regiuni din tara care sprijina Brexitul, potrivit rezultatelor partiale publicate vineri, desi adversarii din Partidul Laburist au castigat si ei teren in capitala,…

- Presedintele italian Sergio Mattarella exclude organizarea unor noi alegeri in iunie si cere un nou guvern in masura sa adopte un buget pe 2019, a declarat anturajul sau pentru Reuters, conform News.ro . Alegerile legislative de la 4 martie nu au permis sa se degaje o majoritate in Parlament. Luigi…