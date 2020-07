Stiri pe aceeasi tema

- O provincie din Cambodgia populara in randul turistilor a interzis comertul si sacrificarea cainilor pentru carne, motivand ca aceste animale sunt fidele, capabile sa protejeze proprietatile si chiar sa serveasca in armata, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Provincia Siem Reap, care gazduieste…

- Comisia Europeana a anuntat joi o noua revizuire in jos a estimarilor sale privind recolta de grau din acest an in Uniunea Europeana, mizand pe o productie de 117,2 milioane tone, comparativ cu 121,5 milioane tone cat estima in urma cu o luna, informeaza Reuters.Aceasta este a doua revizuire,…

- De Ziua mondiala a siguranței alimentare Organizația Mondiala a Sanatații și Organizația Națiunilor Unite atrag atenția ca 600 de milioane de oameni se imbolnavesc anual din cauza alimentelor neconforme. Hrana nesigura reprezinta o amenințare pentru sanatatea umana, dar și pentru economie, și afecteaza…

- Rata deceselor provocate de coronavirus in randul celor mai saraci catalani este de cinci ori mai mare decat in randul celor mai bogati rezidenti ai regiunii spaniole, se arata intr-un nou studiu, relateaza vineri Reuters potrivit AGerpres. Catalonia, in nord-estul Spaniei, a inregistrat al doilea…

- O țara din Asia cu peste 16 milioane de locuitori a ajuns la zero cazuri active de coronavirus. Ultimul pacient infectat cu noul coronavirus din Cambodgia s-a vindecat și a fost externat. Asta inseamna ca aceasta țara din sud-estul Asiei are acum zero cazuri, dupa cum a transmis sambata ministerul sanatații…

- Pandemia de coronavirus a provocat in aprilie pierderea a 20,5 milioane de locuri de munca in Statele Unite, cel mai grav declin lunar de la Marea Depresiune, iar rata somajului a urcat la un nou nivel record de 14,7%, de la 3,5% in februarie, potrivit datelor publicate vineri de Departamentul Muncii,…

- Federatia engleza de fotbal (FA) planuieste sa-si diminueze anual bugetul cu suma de 75 milioane lire sterline, pentru a gestiona cat mai eficient un posibil deficit de 300 milioane sterline estima in urmatorii patru ani din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele…

- Ministerul Agriculturii din China a publicat draftul unui proiect prin care interzice consumul de carne de caine. Astfel, specia canina a fost scoasa de pe lista animalelor ce pot fi crescute pentru consum uman. Recent, orasul Shenzen a interzis in premiera consumul de carne de pisica si de caine.