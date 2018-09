Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat joi Statele Unite si Israelul ca au lansat un razboi mediatic pentru a-i descuraja pe iranieni, a relatat televiziunea de stat, in timp ce tara se confrunta cu dificultati economice dupa reintroducerea sanctiunilor americane, informeaza Reuters.…

- Liliana Boroga, angajata Carierei Husnicioara care in luna mai a intrat in greva foamei in fața sediului executiv al CE Oltenia, pe motiv ca urma sa fie mutata cu serviciul la Motru (la o mai mare distanța de locuința sa de domiciliu), susține ca a avut, la finalul saptamanii trecute, un nou…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini, liderul extremei drepte, a anuntat ca a depus o plangere pentru defaimare impotriva scriitorului antimafia Roberto Saviano, cel mai vrulent critic al sau in prezent, relateaza AFP.

- Liderul comunitatii turce din Germania, Gokay Sofuoglu, s-a declarat optimist in legatura cu sansele candidatului opozitiei Muharrem Ince la alegerile prezidentiale care se desfasoara duminica in Turcia, simultan cu scrutinul parlamentar, relateaza sambata dpa. ''Candidatul opozitiei castiga…

- Ludovic Orban nu este liderul Opozitiei, fiind "doar un turnator si atat", a afirmat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Orban e liderul Opozitiei? Nu e liderul nimanui, nu e nici macar liderul lui. E un exemplu negativ. Un turnator si atat!", a spus Dragnea la Scoala de vara a TSD, potrivit…

- Liderul opozitiei din Rusia, Aleksei Navalnii, a fost eliberat dupa 30 de zile petrecute in arest pentru ca a organizat un protest ilegal. El a declarat ironic ca s-au imbunatatit conditiile in inchisorile din Rusia inaintea Cupei Mondiale la fotbal, scrie Independent.ie.

