- Belgianul David C. "a fost condamnat la inchisoarepe viata si la o amenda fr 20.000 de dolari", (17.000 de euro), a explicat Y Rin, purtatorul de cuvant al unui tribunal municipal din Phnom Penh. Barbatul fusese arestat in Ianuarie, pe aeroportul Phnom Penh, dupa ce autoritatile au dscoperit…

- Politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale au reusit, in perioada 25 - 30 mai, depistarea sau clarificarea situatiei in 166 de cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Potrivit unui comunicat al IGPR, in urma investigatiilor efectuate,…

- O panza tematica lunga de un kilometru si acoperita in intregime cu desene realizate de copii. Este evenimentul care se desfasoara astazi in Galati in prezenta a peste 2.000 de copii, 140 de cadre didactice, dar si voluntari, parinti, bunici si reprezentanti ai comunitatii locale. Organizatorii actiunii…

- Zece oameni au murit și alți 120 au fost spitalizați in provicia Kratie din estul Cambodgiei, dupa ce au consumat apa contaminata cu erbicide, potrivit unui anunț facut duminica de autoritațile locale. ”Alte patru decese au fost confirmate astazi la spitalul Kratie din cadrul provinciei si la spitalul…

- In calatoria sa prin Asia, un roman a filmat 39 de persoane, de diferite nationalitati, recitand "Miorita". Tarile in care a fost facuta filmarea sunt Singapore, Cambodgia, Thailanda, Malaezia, Qatar si Romania."In calatoria care am facut o in Asia am provocat mai multe persoane sa recite cateva versuri…

- Peste 3.000 de persoane au participat duminica, in Piata Sfatului din Brasov, la cel mai mare lant de oameni care citesc, depasind astfel numarul actual de 3.071 inregistrat in India in anul 2015 si intrat in Cartea Recordurilor. Evenimentul a inceput la ora 12,30, iar numarul de 3.072 de persoane a…

